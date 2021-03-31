Сердцеед Олег Винник покорил своих волчиц кокетливым фото, фанатки просто в восторге

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник, который стал звездным детективом в шоу "Маска", уже давно покорил сердца миллионов женщин. Фанаток певца называют волчицами, а их количество постоянно растет, чему Олег несомненно рад. В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных артисту, и недавно на одной из них опубликовали очаровательное фото, на котором он появился в необычном образе.

Как видно, Олег запечатлен на прогулке по набережной, а за его спиной видно красивый пейзаж с озером. На прогулку он вышел в узких серых джинсах и модной темной кофте интересного фасона, которая как будто рванная на рукавах и воротнике. Светлые волосы певца аккуратно уложены, на его руках много украшений, а на лице кокетливая улыбка и легкая небритость, он как будто флиртует с поклонницами.

В подписи к фото написали: "❤❤💋#олегвинник #солнечныйдень". Конечно же волчицы не оставили без внимания такую фотографию Винника и принялись активно засыпать его комплиментами в комментариях к публикации. "Супер-супер ❤️❤️🔥🔥🔥❤️", "❤️😍", "😍😍😍😍😍", "Олежка, в твоих глазах можно утонуть, в улыбке раствориться. Ты наш любимый принц", "Олег, ты такой классный. Твои песни очень мне нравятся", "Красивый", "Какой мужчина", - пишут восторженные поклонницы под фото Винника.

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