Украинский популярный артист Олег Винник, который стал тренером "Голоса країни", поделился информацией

Как пишет Politeka.net, Олег Винник стал тренером на проекте вместе с Дмитрием Монатиком, Надей Дорофеевой и Тины Кароль. Для еще большего ажиотажа звездная четверка взяла себе помощников - Юлию Санину, Алену Алену, Дана Балана и Ивана Дорна. У себя в Инстаграм Олег опубликовал новое фото, в котором рассказал, чего ждать сегодня.

Так, Олег показался у красного кресла в джинсовом пиджаке. Артист дополнил образ черной футболкой и штанами.

"Самый ответственный этап! Уже сегодня вы узнаете имена четырех участников моей команды, которые завоевали места в прямых эфирах", - написал Олег.

Фанаты сразу принялись лайкать и комментировать публикацию:

"Болею за вашу команду и желаю победы", "очень переживаю за Вашу команду,все участники очень сильные и хорошо что они попали именно к Вам , Вы - супер", "У вас очень сильная команда на Голосе страны".

Сообщалось, что нехилый накал страстей бушует в студии "Голосу країни". Олег Винник приложил к этому руку.

На официальной страничке песенного проекта в Инстаграм опубликовали любопытный фрагмент из одного из выпусков. Интимная сцена между 47-летним Олегом Винником и 36-летней Тиной Кароль попала на камеру.

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