Украинский популярный артист Олег Винник показал своего "брата", которым оказался известный певец

Артист стал одним из звездных тренеров в шоу "Голоса країни", пишет Politeka.net. Коллегами певца стали Дима Монатик, Надя Дорофеева и Тина Кароль. Также каждый из них выбрал себе помощников. В частности, помогать Виннику будет певец Иван Дорн. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Оба артиста тепло повстречали друг друга и встали рядом. Между ними можно было заметить некое сходства - оба высокие и светловолосые.

"Брат, в самое сердце!", - произнес Олег, принимая цветы от Ивана.

"Нужно признаться, что мы братья", - неожиданно поделился Дорн.

"Между @ olegg.vynnyk и @dorn_ivan есть какое-то сходство, правда? 😅

Не пропустите выпуск обновленных нокаутов", - написали авторы публикации.

Запись за два часа собрала более 15 тысяч просмотров и много комментариев.

"Тина Такая Красивая", "Что с Дорном? Какой-то дед", "Классс❤️❤️❤️", "Очень жду", "😂Кстати да", - написали пользователи сети.

Напомним, Иван Дорн родился 17 октября 1988 года. Артист с детства был очень артистичным.

Парень учился в музыкальной школе, где занимался вокалом и изучал игру на фортепиано. Впоследствии он получил награды в ряде вокальных конкурсов – «Зажги свою звезду», «Жемчужина Крыма» и «Черноморские игры».

Позже артист попал на "Фабрику звезд-6", после чего его популярность стала расти.

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