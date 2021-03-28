Украинский популярный артист Олег Винник показал своего "брата", которым оказался известный певец
Артист стал одним из звездных тренеров в шоу "Голоса країни", пишет Politeka.net. Коллегами певца стали Дима Монатик, Надя Дорофеева и Тина Кароль. Также каждый из них выбрал себе помощников. В частности, помогать Виннику будет певец Иван Дорн. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Оба артиста тепло повстречали друг друга и встали рядом. Между ними можно было заметить некое сходства - оба высокие и светловолосые.
"Брат, в самое сердце!", - произнес Олег, принимая цветы от Ивана.
"Нужно признаться, что мы братья", - неожиданно поделился Дорн.
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"Между @ olegg.vynnyk и @dorn_ivan есть какое-то сходство, правда? 😅
Не пропустите выпуск обновленных нокаутов", - написали авторы публикации.
Запись за два часа собрала более 15 тысяч просмотров и много комментариев.
"Тина Такая Красивая", "Что с Дорном? Какой-то дед", "Классс❤️❤️❤️", "Очень жду", "😂Кстати да", - написали пользователи сети.
Напомним, Иван Дорн родился 17 октября 1988 года. Артист с детства был очень артистичным.
Парень учился в музыкальной школе, где занимался вокалом и изучал игру на фортепиано. Впоследствии он получил награды в ряде вокальных конкурсов – «Зажги свою звезду», «Жемчужина Крыма» и «Черноморские игры».
Позже артист попал на "Фабрику звезд-6", после чего его популярность стала расти.
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