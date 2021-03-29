На "Голосі країни" прошли изменения, джазовая певица Лаура Марти, которая спела невероятно соблазнительную песню

Как передает Politeka.net, в Инстаграм-паблике "Голос країни" рассказали, что Олег Винник выбрал Лауру Марти, а рокер Андрей Кудинов покинул шоу.

В команде Олега Винника за место в прямых эфирах боролся рокер Андрей Кудинов и джазовая исполнительница Лаура Марти. Лаура выполнила соблазнительный трек Nina Simone - I put a spell on you. Во время выступления участница направила всю женскую энергию на своего наставника.

Надя Дорофеева была поражена голосом девушки, о чем не преминула заявить. А Олег Винник, с присущим слегка наплевательским отношением к правилам, высказал свое мнение касательно участия Лауры. Он заявил, что смог увидеть и раскрыть ее. На репетиции, по словам тренера, у них ничего не получалось, пока он не стал смотреть ей в глаза, "только тогда Лаура работает", заявил Винник:

"У меня мурашки пробежали по спине. Мы идем с репетиции, а она говорит: "Пожалуйста, сделайте завтра так же". Это было какое-то чудо, магия. Но мне совершенно неважно ничего, мне важно, чтобы она работала", - заявил Винник.

В Паблике проекта поинтересовались мнением поклонников: "По решению тренера Олега Винника, Андрей Кудинов освобождает место на кресле для Лауры Марти. Согласен с таким изменением участников?".

Поклонники разделились в мнении, одни считают, что Винник сделал правильный выбор, другие критикуют певца:

"Андрей был лучше 😿😿😿", "Я очень разочарована в выборе Винника", "Ей нечего делать в прямых эфирах, она всю песню прокричала", "Лаура сильная и интересная!"Там и голоса и энергии намного больше, чем у этого парня. ХОЧУ ЛАУРУ В ПРЯМЫХ ЭФИРАХ!!!!🔥", "Нереальная Лаура!!!!!! Номер 🔥🔥 🔥 Очень жду прямых эфиров с ней !!!!!", "Шкода Андрія😌", "Единственная участица, которая поразила крутым вокалом", "Дуже криклива, без душі! У Кудінова рок рокерский, без надриву !", "Лаура неймовірна 😍😍😍", "Хочу бачити Лауру в прямих ефірах !!!!!!!!", "Явно же Андрей намного сильнее и интереснее был 🤷🏼‍♀️очень странный выбор 😬", - написали поклонники.

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