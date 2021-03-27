Красавчик Никита Ломакин вышел на сцену "Голоса країни" и взбудоражил не только зрительниц, но и звездных тренеров

Как сообщает Politeka.net, участник "Голоса країни" и бывший возлюбленный певицы Мишель Андраде Никита Ломакин снова произвел фурор на сцене вокального шоу. Как только парень вышел на сцену, так сразу же вызвал бурную реакцию не только зрительского зала, но и звездных тренеров, особенно их женскую часть. Этот видеофрагмент парень опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

Ролик начинается с того, что ведущий проекта Юрий Горбунов объявляет выход Никиты на сцену. Затем парень спешно выходит с улыбкой на лице в тут же кокетливо машет рукой всем присутствующим, особенно тренерам. Выступать Ломакин вышел очень нарядным – на нем классические черные брюки и белоснежная рубашка с развязанной темной бабочкой на шее. На голове красавчика пышные кудри, а на лице легкая элегантная небритость и очаровательная улыбка.

Надо сказать, что этот приветствующий жест рукой произвел впечатление на членов жюри, особенно на Надю Дорофееву и Тину Кароль, хотя отреагировали также Монатик и Олег Винник. Женщины не устояли перед очаровательным парнем, и принялись обсуждать его приветствие, маша руками в ответ. Поклонницы в комментариях к видео тоже не остались равнодушны и принялись засыпать Никиту комплиментами. "Твое выступление было мега профессиональными крутым! Привет! Ты зажег эту сцену", "Когда все думают, что ты с*кс-символ, а в душе ты немного английская королева", "Очень прям", "Красавчик", "Огонь", - пишут в комментариях к публикации Ломакина.

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