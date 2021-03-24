Участник шоу "Голос країни 11" Никита Ломакин, который встречался с певицей Мишель Андраде, огорошил известием и кадрами

Как передает Politeka.net, 22-летний артист опубликовал свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых предстал в ванной.

Никита избавился от футболки, представ в домашних клетчатых штанах. Парень заснял свой голый торс в отражении зеркала, покрутившись то боком, то прямо. Ломакин явно любовался собой.

Певец раскрыл, что так привекло его внимание и что он этим хотел сказать.

"Я похудел, потому что... захотел", - похвастался он тем, что скинул лишние килограммы.

Если сравнить данные кадры со снимками, которые парень выставлял чуть более месяца назад, то видно, что не соврал - талия, к примеру, действительно стала на порядок меньше. Правда, пользователям он все равно нравился, собирая восторженные комплименты от своих горячих фанаток:

"Ну, бать, даёшь❤️"; "кровь кипит, бомба)😍"; "Идеальный вариант мужчины🔥"; "Вау, я просто тащусь от этой фотки😍😢 Сразу ставлю на блокировку всех экранов в телефоне🔥; "Никитос, ты что, издеваешься?".

Ранее мы рассказывали, что Ломакин, вошедший в команду певицы Тины Кароль на "Голосі країни", в последнем эфире схлестнулся в "вокальном бою" с исполнительницей из Казахстана. Никита вышел победителем, а, значит, продолжит борьбу на проекте.

Правда, публика пожурила Тину, мол, зря она выбрала Ломакина.

"Сауле заслуживала больше этот шанс" - "и голос у неё сильнее. Никиту Тина везде тащит, а ей этот шанс нужен был больше 😢😢"; "...жаль... смотрим и расстраиваемся, участница из Казахстана реально крутая👏" , - комментировали в Сети.

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