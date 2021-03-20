Никита Ломакин, горячий участник вокального шоу "голос Країни" 11 сезон, покажет себя на вокальных боях в следующем выпуске
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм певец, которого нередко называют самым обворожительным певцом в Украине, покажет свою работу с вокалисткой Сауле Жумабеков.
В воскресенье 21 марта музыканты будут бороться в вокальных боях за место в нокаутах.
"Ну что ж, уже в это воскресенье мы с Сауле покажем вам нечто большее чем просто батл 💦", - написал Никита в своем посте. Он проиллюстрировал слова фотографией на которой он поет вместе с Сауле сидя на стульчиках, страстно исполняя песню.
Никита выбрал для выступления белую рубашку, черные короткие штаны и платок-галстук. А его соперница - блестящее полупрозрачное платье.
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Напомним, что Никита выбрал себе в наставники Тину Кароль, которую в одном из интервью назвал "лучшей во всем".
Поклонники поддержали Ломакина, написав множество приятных слов в комментариях:
"Желаю победы🔥", " Красунчик😍😍😍😍", " Удачки🙌🙌🙌", " Слежу за тобой ещё с Х фактора. И что бы не случилось, ты всегда будешь продвигаться. И это только начало... желаю всего наилучшего в дальнейшей карьере. Ну и все мы в ожидании новых треков 😊", " Сауле 🔥❤️", " Уххх😍🔥", " Родная моя, горжусь тобой ♾", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ я в предвкушении 😍😍", - написали фанаты певца.
Напомним, что подопечная Потапа Андраде решилась на признание об отношениях с Ломакиным: «Мне пришлось…».
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