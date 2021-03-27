Участник вокального шоу "Голос країни" экс-бойфренд Мишель Андраде Никита Ломакин с самого утра решил подбодрить поклонников, разместив фото из раздевалки

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Никита Ломакин разместил фото из раздевалки, поиграв мышцами на камеру, чем взбудоражил тысячи поклонниц.

В кадре Никита стоит вполоборота в черных штанах и белых кроссовках, обнажив мощный торс. Никита покрасовался перед зеркалом, демонстрируя свои серьезные бицепсы, парень позирует в раздевалке, снимая себя на смартфон, на заднем фоне видны шкафчики для одежды.

Фото Никита выставил в черно-белом разрешении, чтобы зритель не отвлекался на цветную гамму, сфокусировав внимание на артисте.

Недавно Никита размещал пост о том, что похудел. Никита любовался своим результатом пеерд зеркалом, заставляя фанатов сходить с ума от увиденного. По сравнению с фотографиями, которые парень выставлял чуть более месяца назад, видно, что парень дейстивительно исхудал. Однако, истинные фанаты любят Никиту в любом виде, о чем незамедлительно сообщают в комментариях.

Известно, что на прошлых "боях" в дуэте с Ломакиным выступала очаровательная девушка Сауле Жумбекова, однако Тина Кароль выбрала для дальнейшего участия в проекте Никиту Ломакина, чем вызвала неоднозначные мнения среди украинцев.

Напомним, что осунувшийся экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин напугал изможденным видом: "Я похудел, потому что..."

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