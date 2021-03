Муж Ольги Сумской, народный артист Украины, актер Виталий Борисюк покинул шоу "Голос країни-11"

В "нокаутах" артист исполнил The phantom of the opera. Однако Олег Винник принял решение не в его пользу. (Чтобы посмотреть выступление - проскролльте вниз.

«Мне кажется, что все же у тебя огромное сердце. Я знаю, почему ты здесь... Я хотел бы тебя просить, чтобы ты дал возможность этим молодым исполнителям идти дальше. Мне сложно. Я тебе скажу спасибо», - сказал тренер.

Однако Борисюк ответил, что решать тут тренеру.

Наставник актера признался, что ему нравится, что звезда ни разу не показал то, что он известный артист, а работает так, как и его коллеги по проекту.

Со своей стороны, Виталий Борисюк поблагодарил руководство проекта и тренеров, а участникам пожелал найти свой путь. Также он отметил, что радуется за свою личную жизнь, впрочем, недоволен карьерой и хочет большего.

Такой поворот на шоу активно обсуждают украинцы.

«Виталий спел хорошо и песня сложная и красивая. Он уже заслуженный артист Украины, да ещё и поёт. Молодец Виталий что уступил место молодым. Желаю Вам больших успехов в карьере и семейного счастья и здоровья», «Считаю, что каждый имеет право участвовать в шоу вне зависимости от возраста и регалий ) Человек же не просто так шёл, хотел осуществить свои амбиции и возможно мечту) но судить нужно на равных конечно», «Молодец Олег, что не тянул его дальше. Мейхер ушла достойно, а Виталику корона мешает реально оценивать свои шансы. Исполнение на троечку, но мы же Народные», - пишут в Сети.

Напомним, игривая Сумская засветила раздетого Борисюка, доказав, что он еще о-го-го: «Самое главное, что…»

Как сообщала Politeka, Сумская после публичных шалостей Борисюка растаяла в объятиях известного красавца: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Сумская показала неприличные забавы мужа с эффектной блондинкой, Борисюк еще о-го-го: кадры соблазнения.