Известная украинская актриса Ольга Сумская оказалась в объятиях известного красавца

Как передает Politeka.net, в Инстаграм актрисы появился кадр, на котором ее крепко обнимал актер Сергей Поздняков. Пока актриса стояла с цветами, он подошел сзади и очень фривольно обнял ее. Впрочем, похоже, звезду это не смущало.

Как оказалось, Сумская с Поздняковым вместе играют в спектакле «Мастер и Маргарита». Они исполняют роли возлюбленных. Пока еще не во всех городах Украины объявлен локдаун, актеры успевают давать спектакли. Судя по сторис Сумской, сегодня она выступает в Чернигове.

Стоит отметить, что пикантное фото с коллегой Сумская опубликовала после неприличных сцен с участием мужа. Днем ранее Сумская показала, как ее муж, актер и звезда «Голосу країни» Виталий Борисюк, соблазняет молодую актрису. Это происходило в рамках спектакля «Боинг Боинг», в котором Борисюк и Сумская играют вдвоем. На видео актер прижимал к себе красотку и очень неприлично вел себя.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская засветилась в компании двух известных украинских исполнителей – Павла Зиброва и Виталика Козловского. Красотка любит находиться в компании красивых мужчин, поэтому на мероприятии она не осталась в одиночестве.

Напомним, что счастливая Сумская ошеломила красотой и молодостью в шикарном наряде: "Самая …".

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская носила жуткие очки и перешитые вещи сестры, редкие фото: "Была гадким утенком".

Также Politeka писала, что сердцеедка Сумская показала главного соперника своего мужа Борисюка: «Видите, какая пара…».