Відома актриса Ольга Сумська, яка продовжує підкорювати своєю красою і творчістю українців засвітилася на врученні премії "Людина року" в неймовірно красивому вбранні
Як передає Politeka.net, Ольга Сумська в сторіс свого аккаунта в Instagram показала, як позує на заході вручення премій "Людина року" разом з Міланою Петраковою, яка в 2018 році отримала престижну нагороду в номінації "Нова генерація".
Ольга позує з Тетяною, яка назвала Сумську "Найвидатніша жінка України". Дівчина в білій сукні, а ось у Ольги Сумської, неймовірно гарне вбрання - на золоті розшиті фіалки. В руках у актриси квітчастий клатч, а на додаток до образу - сріблясті акуратні туфельки - човники на шпильці. Сама актриса, немов Павич, красива і яскрава, світиться від щастя.
Насправді Ольга Сумська і правда була номінована, в 2017 році від журналу VIVA, як "найкрасивіша жінка України". У 2020 році Сумська отримала нагороду "Актриса року" премії Celebrity Awards 2020.
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54-річна актриса Ольга Сумська відома модниця, за її сторінкою стежать майже 800 тисяч шанувальників, Ольга вміє себе піднести, а також розміщує багато цікавого інформативного контенту.
Нагадаємо, що грайлива Сумська засвітила роздягненого Борисюка, довівши, що він ще о-го-го: «найголовніше, що…».
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