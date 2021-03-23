Відома актриса Ольга Сумська, яка продовжує підкорювати своєю красою і творчістю українців засвітилася на врученні премії "Людина року" в неймовірно красивому вбранні

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська в сторіс свого аккаунта в Instagram показала, як позує на заході вручення премій "Людина року" разом з Міланою Петраковою, яка в 2018 році отримала престижну нагороду в номінації "Нова генерація".

Ольга позує з Тетяною, яка назвала Сумську "Найвидатніша жінка України". Дівчина в білій сукні, а ось у Ольги Сумської, неймовірно гарне вбрання - на золоті розшиті фіалки. В руках у актриси квітчастий клатч, а на додаток до образу - сріблясті акуратні туфельки - човники на шпильці. Сама актриса, немов Павич, красива і яскрава, світиться від щастя.

Насправді Ольга Сумська і правда була номінована, в 2017 році від журналу VIVA, як "найкрасивіша жінка України". У 2020 році Сумська отримала нагороду "Актриса року" премії Celebrity Awards 2020.

54-річна актриса Ольга Сумська відома модниця, за її сторінкою стежать майже 800 тисяч шанувальників, Ольга вміє себе піднести, а також розміщує багато цікавого інформативного контенту.

Нагадаємо, що грайлива Сумська засвітила роздягненого Борисюка, довівши, що він ще о-го-го: «найголовніше, що…».

Як повідомляла Politeka, Сумська видала правду про участь чоловіка Борисюка на шоу "Голос країни": "зателефонувати Виннику...".

Також Politeka писала, що Сумська не на жарт завелася в компанії Козловського і Зіброва, поки Борисюка не було поруч: "мені пощастило двічі".