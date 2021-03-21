Популярная украинская актриса Ольга Сумская раскрыла детали участия своего мужа, Виталия Борисюка, в шоу "Голос країни-11"
Известный актер и певец Виталий Борисюк удивил своим появлением на развлекательном шоу во время слепых прослушиваний, сообщает Politeka.net.
Артист твердо решил строить сольную карьеру, а участие в проекте должно помочь ему в развитии. К слову, тренером исполнителя стал певец Олег Винник.
Ольга Сумская в программе «Світське життя» рассказала Екатерине Осадчей, как сейчас проходит участие ее супруга. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Звезда поделилась, что могла бы позвонить тренеру мужа и "замолвить словечко", но не сделала этого.
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По словам Ольги, с ее стороны было бы непорядочно и неблагородно позвонить Виннику.
Также актриса рассказала, волнуется ли, что после шоу у ее мужа появится армия поклонниц.
«Кстати, когда он впервые появился на „Голосі“, женщины к нему подходили, даже если я рядом стояла, они не обращали на меня внимания и начиналось. Конечно, я рискую, но это и будет испытание на выносливость и на подлинность чувств», — рассказала артистка.
Напомним, Ольга Сумская и Виталий Борисюк уже много лет вместе. Актриса ушла от первого мужа, актера Евгения Паперного, с маленькой дочкой, Антониной.
Паперный в одном из интервью вспомнил, что у него с Борисюком состоялся мужской разговор, во время которого последний признался - его чувства серьезные и он влюблен в Сумскую еще со студенчества.
Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.
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