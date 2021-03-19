Певица Камалия и актриса Ольга Сумская очень обрадовались встрече

Как передает Politeka.net, 43-летняя Камалия, которая замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, артистки случайно встретились на церемонии вручении титула "Человек года". Сумская бесцеремонно вклинилась между Камалией и ее супругом, встав посередине. На ней было горчичное платье с черной вышивкой. Камалия в белом платье с блестками, в свою очередь, изумила смелым вырезом в зоне декольте.

"Встретились!", - радостно воскликнула она.

Сумская начала слать на камеру воздушные поцелуйчики, Камалия к ней присоединилась. Ее муж при этом смущенно молча улыбался, стоя рядом.

"Камасик, Захур, какой прекрасный вечер! Обнимаю!❤️", - Ольга одной из первых прокомментировала кадры, еще раз выразив свою радость от встречи.

"@olgasumska Очень рада была тебя видеть, соскучилась очень!💋❤️🌷", - тепло ответила ей Камалия.

Пользователи с жаром обсудили увиденное:

"Красивые🔥👏😍"

"Какая хорошая компания. Можно к Вам?"

"Какие Вы красивые 😍"

"Красопеты...👏"

"Очень приятно смотреть на вас! Красивые, успешные, интеллигентные"

"Яркие, нежные и очень красивы, приятно видеть❤️"

"Оля, вам очень к лицу это платье, прям ягода-малинка😍"

Ранее мы рассказывали, Камалия оконфузилась кадрами, сделанными у нее в особняке. Звезда решила похвастаться блинами, которые сама напекла на Масленницу, однако, получила в ответ не восторг, а вопросы. Дело в том, что пользователи заметили у нее в холле новогоднюю елку, и это в середине марта.

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