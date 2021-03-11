Это же надо было так

Певица Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, произвела фурор неожиданным снимком

Как передает Politeka.net, 43-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в окружении сразу двух импозантных мужчин - своего мужа и всемирно известного дизайнера детской одежды Элая Рукосса.

"Дорогой @elieroukoss поздравляем тебя с презентацией новой сказочной коллекции!!", - подписала кадр Камалия.

Певица позировала в полупрозрачном облегающем платье зеленого оттенка, которое самым выгодным образом подчеркнуло ее пышные прелести. Блондинка уложила шикарные светлые локоны на плечи и изумила безупречным макияжем. Она стояла рядом с дизайнером, тепло обняв его за талию. Впрочем, тот сделал то же самое.

Публика поразилась, насколько Рукосс, со стильной ухоженной бородкой, был похож в этот момент на персонажа из турецкого сериала "Великолепный век" - Султана Сулеймана. Камалию же пользователи сравнили с Роксоланой, другой героиней этой же телесаги.

"Сначало показалось, что Султан Сулейман из сериала❤"

"Ув! Камалия, кто это подскажите! Мне тоже показалось, что султан Сулейман из сериала Величне Столиття"

"платье конечно... какое-то такое... теплое и так с любовью окутывает эту шикарную фигуру... Это же надо было так ткань обуздать... Супер..."

"Камалия! Ваша нежная красота, стройная фигура, добрая улыбка - просто завораживает❤️"

"Вы на этой фотографии выглядите как Роксолана. Фильм Великолепный век) 🔥"

"Подумала😂что это Сулиман так похожи из фильма а вы как Роксолана прекрасная как всегда!🙌❤️"

"Я тоже подумала что это Сулейман и Хюррем"

"Вы как Султан Сулейман и Хюррем🔥"

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