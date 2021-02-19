Известная украинская певица Камалия поделилась личной историей, которая произошла с ней, когда она была молодой девушкой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала отрывок из передачи «Зірковий шлях». Там она откровенно рассказала, как сбегала от парня, который не хотел отпускать ее в Киев.

По словам певицы, она встречалась с парнем, который в один момент стал себя неадекватно вести. Мужчина сказал, что не отпустит ее в Киев, пока она не выйдет за него замуж. Девушка замуж не собиралась, поэтому ей пришлось сбежать от навязчивого ухажера. Побег пришелся на ночь, поэтому Камалии пришлось ночевать на улице.

«Сюжет в Зірковий шлях. «Было очень страшно. С сумкой ночевала в кустах». Да, это правда! После одной жизненной истории я думала, что никогда не выйду замуж», - подписала видео Камалия.

В комментариях певице оставили несколько отзывов. Некоторых поклонников впечатлила ее история.

«Камалия как всегда прекрасна! На высоте!», «Супер», «Вот это история!», - пишут пользователи сети.

Рассказала Камалия также интересный факт про своего нынешнего мужа. Она призналась, что он обманом заманил ее на собственную свадьбу.

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