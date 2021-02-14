Відома співачка Камалія, яка вже багато років одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром, показала, наскільки щаслива

Найбагатша блондинка України поділилася фото, що випромінює любов, передає Politeka.net.

Артистка часто показує, наскільки щаслива зі своїм чоловіком. Цей раз не став винятком.

Камалія на честь Дня закоханих розмістила знімок у своєму Instagram. Співачка постала в наряді на бретельках, а її чоловік в картатому піджаку і сорочці.

Закохані притиснулися один до одного і посміхалися.

"Вітаю зі святом найпрекраснішого, найніжнішого і водночас найсильнішого почуття у світі ❤️ Любіть і будьте коханими! Happy Valentine's Day😘", - написала Камалія.

За три години пост зібрав понад півтори тисячі лайків і багато коментарів.

"Камалія, ви і в свято і без нього - щаслива, любляча один одного пара.Щастя вам і всім закоханим❤️", " Ну, яка ж ви красива, слів немає!!!!!Зі святом Вас❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍любові, щастя ще більше!!!!!", "Дорогі мої Камалія і Захур !Любові Вам на все довге, нескінченне життя !", "Щасливого дня закоханих!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Спасибі велике. 😊Вас теж зі святом. Любові і щастя! ❤ ️ ❤ ️ ", "Круто з такою зачіскою🔥 🔥❤️❤️", "взаємно з Днем закоханих 🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️", "вітаємо вашу пару зі святом!!! Щастя", " ви шикарні😍 зі святом🙌"," зі святом вас!!!!! Будьте щасливі!!!!!!💓💓💓💓💓💓💓", - написали користувачі мережі.

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