Найбагатша співачка України Камалія напередодні Дня святого Валентина поділилася своєю історією кохання

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася інтерв'ю для програми "Зірковий шлях", в якому вона відверто розповіла, як почалися її стосунки з мільярдером Мохаммедом Захуром. За словами знаменитості, їхні почуття розвивалися дуже швидко і досить несподівано для неї.

Камалія розповіла, що їх познайомив спільний приятель. За словами співачки, під час першої зустрічі вони з Захуром обмінялися номерами, а підприємець запросив її на концерт до Донецька.

"Я не знаю, чи можна це назвати першим побаченням", - розсміялася зірка.

Однак, бізнесмен явно був налаштований серйозно. Пізніше він запросив співачку на обід в Києві, де несподівано для неї він зробив серйозну пропозицію. Саме цю зустріч Камалія вважає їх першим побаченням.

"Він мені зробив, як то кажуть, щиросерде зізнання: "Давай жити разом". Я витріщила очі, на нього дивлюся і думаю: "Або щось з чоловіком не так, або я не зрозуміла, або він жартує". Я тоді засоромилася, звичайно. Взагалі-то я не звикла чоловікові зізнаватися - ні в любові, ні в симпатії", - заявила співачка.

Однак, Захур не здавався. Вони з Камалією сходили ще на кілька побачень, після чого співачка все ж сказала йому "так".

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