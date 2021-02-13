Самая богатая певица Украины Камалия в преддверии Дня святого Валентина поделилась своей историей любви

На своей странице в Инстаграм певица поделилась интервью для программы «Зірковий шлях», в котором она откровенно рассказала, как начались ее отношения с миллиардером Мохаммедом Захуром. По словам знаменитости, их чувства развивались очень быстро и довольно неожиданно для нее.

Камалия рассказала, что их познакомил общий приятель. По словам певицы, во время первой встречи они с Захуром обменялись номерами, а предприниматель пригласил ее на концерт в Донецк.

«Я не знаю, можно ли это назвать первым свиданием», - рассмеялась звезда.

Однако, бизнесмен явно был настроен серьезно. Позже он пригласил певицу на обед в Киеве, где неожиданно для нее он сделал серьезное предложение. Именно эту встречу Камалия считает их первым свиданием.

«Он мне сделал, как говорится, чистосердечное признание: «Давай жить вместе». Я выпучила глаза, на него смотрю и думаю: «Или что-то с мужчиной не так, или я не поняла, или он шутит. Я тогда застеснялась, конечно. Вообще-то я не привыкла мужчине признаваться – ни в любви, ни в симпатии», - заявила певица.

Однако, Захур не сдавался. Они с Камалией сходили еще на несколько свиданий, после чего певица все же сказала ему «да».

Напомним, самая богатая певица Украины похвасталась успехами дочек-близняшек: «Прям захотелось так…».

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