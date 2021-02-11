Українська співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, відповіла на образи Ольги Полякової

Як передає Politeka.net, в одному з ефірів шоу «Маска» Полякова образила відразу двох колег. Тіну Кароль артистка назвала "головною плакальницею на похоронах", а в бік Камалії відпустила некрасиві коментарі з приводу зовнішності.

У процесі обговорення Полякова зазначила, що Камалія «здорова, грудаста, з ногами здоровими, товстими». Співачка відреагувала на випад колеги, зазначивши, що не очікувала такого. У коментарі виданню "Гордон" вона зазначила, що для неї важлива тільки думка коханого чоловіка.

"Не очікувала, що доросла жінка і мати двох дочок може займатися булінгом", – підкреслила Камалія.

Варто відзначити, що скандал з Поляковою набирає обертів. Незважаючи на те, що Ольга записала відеозвернення з вибаченнями, адресованими Тіні Кароль, глядачі обрушилися на неї хвилею хейта.

Додамо, що шоу "Маска" тільки почалося. Всього в українській адаптації американського формату The Masked Singer заплановано 12 епізодів. Полякова вже звернулася до операторів монтажу з приводу того, щоб вони вирізали провокаційні коментарі. Не виключено, що за 12 епізодів Полякова встигла образити багатьох.

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