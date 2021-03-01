Певица Камалия поздравила своих фанатов с первым днем весны
Об этом Камалия написала на своей странице в Instagram.
Известная исполнительница Камалия (настоящее имя которой Наталья Викторовна Шмаренкова) появилась на свет в Читинской области в семье летчика.
Сейчас Камалию знают как актрису, модель и автора исполнителя. Артистка победила в 2008 году в конкурсе «Миссис Мира».
Звезда занимается делами своего центра под названием "Камалия", чья деятельность заключается не только в раскручивании новых имен, но и организацией торжественных мероприятий при участии украинских артистов.
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В личной жизни Камалия безгранично счастлива с мужем миллиардером Мохаммадом Захуром. Пара познакомилась в довоенном Донецке. Семейная чета воспитывает двух прекрасных девочек близнецов.
В аккаунте певицы регулярно появляются новые публикации. Там много фотографий её любимых девочек Мирабеллы и Арабеллы. По-видимому, на детей акцентируется все внимание родителей.
Несмотря на довольно юный возраст, девочки занимаются скрипкой, свободно держаться на лошадях, катаются на лыжах в Буковеле.
Одна из последних публикаций знаменитости посвящена приходу календарной весны. В кадре Камалия позирует с компании мужа и детей.
Видно, что каждый родитель держит по ребенку сидя на качелях. Все в кадре одеты довольно легко, возможно, что снимок сделан в теплое время года или далеко от Украины.
Подписчики страницы успели поставить 2 тысячи отметок "Нравится".
Даже недавнее недоразумение с Ольгой Поляковой не способно испортить настроение певицы. Напомним, что в недавнем сезоне «Маска», Полякова критично отозвалась о внешности коллеги.
Напомним, Оля Полякова поплатилась за скандал с Камалией.
Как сообщала Politeka, Камалия рассказала про отношения с абьюзером.
Также Politeka писала, Оля Полякова не остановилась на Камалии.