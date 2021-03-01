Певица Камалия поздравила своих фанатов с первым днем весны

Об этом Камалия написала на своей странице в Instagram.

Известная исполнительница Камалия (настоящее имя которой Наталья Викторовна Шмаренкова) появилась на свет в Читинской области в семье летчика.

Сейчас Камалию знают как актрису, модель и автора исполнителя. Артистка победила в 2008 году в конкурсе «Миссис Мира».

Звезда занимается делами своего центра под названием "Камалия", чья деятельность заключается не только в раскручивании новых имен, но и организацией торжественных мероприятий при участии украинских артистов.

В личной жизни Камалия безгранично счастлива с мужем миллиардером Мохаммадом Захуром. Пара познакомилась в довоенном Донецке. Семейная чета воспитывает двух прекрасных девочек близнецов.

В аккаунте певицы регулярно появляются новые публикации. Там много фотографий её любимых девочек Мирабеллы и Арабеллы. По-видимому, на детей акцентируется все внимание родителей.

Несмотря на довольно юный возраст, девочки занимаются скрипкой, свободно держаться на лошадях, катаются на лыжах в Буковеле.

Одна из последних публикаций знаменитости посвящена приходу календарной весны. В кадре Камалия позирует с компании мужа и детей.

Видно, что каждый родитель держит по ребенку сидя на качелях. Все в кадре одеты довольно легко, возможно, что снимок сделан в теплое время года или далеко от Украины.

Подписчики страницы успели поставить 2 тысячи отметок "Нравится".

Даже недавнее недоразумение с Ольгой Поляковой не способно испортить настроение певицы. Напомним, что в недавнем сезоне «Маска», Полякова критично отозвалась о внешности коллеги.

Напомним, Оля Полякова поплатилась за скандал с Камалией.

Как сообщала Politeka, Камалия рассказала про отношения с абьюзером.

Также Politeka писала, Оля Полякова не остановилась на Камалии.