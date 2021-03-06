Певица Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, разбередила сердца печальным известием
Как передает Politeka.net, самая богатая певица Украины опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с лучшим другом - собакой по кличке Шерхан. Животное недавно скончалось, поэтому Камалия оплакивает его в соцсети.
43-летняя звезда трогательно попрощалась с питомцем - аж за душу берет:
"Ушел на радугу мой друг босерон Шерхан. Ты - лучший пёс в мире, буду помнить тебя всегда. Спасибо за 13 лет дружбы!".
К слову, босеронов еще называют французскими овчарками.
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Пользователи поддержали Камалию теплыми словами:
"Животные, как члены семьи, к ним очень привязываешься и оплакиваешь, как родного человека.😢"
"Это очень тяжелая утрата, наши младшие друзья, умеющие говорить глазами, эмоциями и любящим сердцем"
"Мягких облачков и светлой яркой радуги мальчику 🙏🌈"
"Сочувствую..."
"😢 спи спокойно друг"
"😢как я вам сочувствую. У нас котик был, прожил 22 года, и в прошлом году ушёл... я три месяца рыдала"
Ранее Камалия порадовала поклонников семейным фото с мужем и семилетними дочками-близняшками Мирабеллой и Арабеллой. Родители сидели на качелях, держа детей на коленях.
В подписи певица поздравила украинцев с началом весны.
"💯 Когда я вижу Вас - то у меня от счастья сердце улыбается. Вы прекрасны"; "Цветочки-девчоночки на лужайке ☀️🌺🏵️. Счастливое семейство 💞"; "Рад, глядя на вас. Вот вроде бы чужие люди, а приятно и всегда улыбаюсь вам ❤️", - отреагировали поклонники.
Напомним, что Камалия поставила на место хамку Полякову после унижений на шоу «Маска»: «Не ожидала, что…».
Также Politeka писала, что Камалия раскрыла, как познакомилась с мужем-миллиардером: "Я тогда застеснялась, конечно...".