Известная певица Камалия, которая уже много лет замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, поделилась кадром с супругом

Артистка решила похвастаться семейной идиллией с любимым мужем, пишет Politeka.net. Светловолосая красотка нарядилась в зеленое кружевное платье с мехом на рукавах.

Красивые зеленые серьги блестели в ушах, а длинные локоны аккуратно лежали на плече.

Звезда держала в руках сумочку, она улыбалась, откинувшись назад, а в это время ее обнимал супруг.

Фото получилось просто ярким и вызывало лишь теплые эмоции.

"Милые женщины, девушки, девочки, поздравляю вас с самым красивым, нежным праздником весны! Очень хочу, чтобы каждая из нас стала самой счастливой на планете!", - написала артистка.

"С весенним праздником 8 Марта 🌷", "Благодарю, взаимно. Желаю всем женщинам весны в душе. ❤️", "Супер! 👏Спасибо! 😊С 8м Марта! 🌸🌺Нежности 🌸! Любви! ❤️Счастья! ❤️😊", "Спасибо !👏 Вас также с праздником !!!

Вы невероятная и такая классная ,будьте всегда на высоте 💐", "🌸🌹🌸🌹поздравляю с 8 марта🌸🌹🌸🌹будьте счастливы🌸🌹🌸🌹🌸🌹", "Поздравляю с Праздником Вас дорогая Камалия, Ваших Принцесс и Вашу прекрасную мамулю!💐💐💐Желаю крепкой, искренней и волшебной любви, женского счастья и всего самого светлого и доброго!💖💖💖", "Вы такая красивая", "Вау !!! ❤️😍😍😍 какая красивая пара .... рада за вас любви вечной ❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, самая богатая певица Украины сбежала от возлюбленного, было очень страшно: «Ночевала в кустах…».

Как сообщала Politeka, Полякова после скандала с Кароль и Камалией поиздевалась над Остапчуком: "На должность нового коня".

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины впечатлила снимком с дочками-близняшками и мужем: "Счастливое семейство".