Певица Камалия, которая замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, приятно удивила публику
Как передает Politeka.net, 43-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала свою семью: супруга и семилетних дочерей-близняшек Арабеллу и Мирабеллу.
Девочки забрались на деревянную скульптуру орла, а родители стояли по бокам. Их окружал густой лес, и одеты они были по-походному. Фото будто пропитано семейной идиллией, а их улыбки только доказательство этому.
В подписи Камалия призналась, чем порадует своих родных в ближайшее время:
"Несмотря на сегодняшнюю метель, знаю, что очень скоро вслед за календарной придёт настоящая весна и всё вокруг зацветёт! А пока масленичная неделя, пойду нажарю блинов для моих любимых. Друзья, делитесь своими рецептами блинов и вкусной начинки😉🥞"
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Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное:
"❤️С Масленицей😍"
"Очень красивая семья!"
"Наташа, вы лично будете печь блинчики?!! Неожиданно!"
"Какие Вы красивые все 😊"
"С селедкой, или икрой, с вареньем с вишней без косточек и дети очень любят с нутеллой! А ещё можно просто с маслом и сыром ломтиком, а потом подогреть в микроволновке, чтоб сыр немного растаял! 😃😜"
Ранее мы рассказывали, что Камалию на фото с известным дизайнером детской одежды Элаем Рукоссом сравнили с героиней сериала "Великолепный век" - Хюррем, а ее друга-бордача - с Султаном Сулейманом.
"Камалия! Ваша нежная красота, стройная фигура, добрая улыбка - просто завораживает❤️"; "Вы на этой фотографии выглядите как Роксолана. Фильм Великолепный век) 🔥"; "Вы как Султан Сулейман и Хюррем🔥", - прокомментировали в Сети.
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