Певица Камалия, наверно, уже пожалела об опрометчивых фото, которые сама же и опубликовала

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда показала в Инстаграм особняк, в котором живет с мужем-миллионером Мохаммадом Захуром и семилетними дочками-близняшками.

Поздравляя украинцев с Масленицей, Камалия засветила интерьер своего роскошного жилища: с огромными окнами, колоннами прямо в холле, множеством вазонов с цветами. Все в "золоте" и с вычурными узорами. На стенах висят ее портреты, а также те, на которых она с родными.

Примечательно, что Камалия сама занималась дизайном дома. Здесь смешение стилей: барокко, восток, постмодерн. И все основано на конусообразных формах.

Еще больше интерьера можно увидеть на кадрах, которые певица выставляла немного ранее. Звезда показала, как ее дочки учатся, не выходя из дома, играть на ударной установке. Здесь можно разглядеть с близкого ракурса кованую лестницу со сложными элементами.

Внимание пользователей, что тогда, что и сейчас привлекла одна деталь: Камалия до сих пор не избавилась от новогодней елки. Если раньше певица заявляла, что дерево простоит до конца зимы, "на радость детям", то в середине марта - уже нет никаких оправданий.

Люди тут же начали обсуждать конфуз:

"Фото красивые - какие-то уютные 😍🥰 И елка еще стоит ..😮"; "Камалия, у ваc, что, ёлка 🌲 до сих пор?".

Звезда попыталась защититься в комментариях: "Все некогда. Елку убрать это тоже целое дело и я это не доверяю никому. Только сама", "Да) Снег же пока лежит) Завтра уже убирать будем".

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