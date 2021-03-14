"Хорошо, когда вся семья собирается за большим столом"

Известная украинская певица Камалия показала, как встречает Масленицу

Артистка, которую называют самой богатой певицей Украины, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Камалия поздравила своих поклонников с Масленицей и опубликовала соответствующие фото. На снимках певица демонстрирует на камеру целую тарелку блинов. Судя по всему, фото сделаны в ее роскошном особняке, где Камалия живет с мужем, дочками и огромным количеством животных.

Певица, которая зачастую появляется перед камерами в гламурных сценических образах, в домашнем наряде выглядит довольно непривычно. На ней простая ярко-желтая кофта и минимум косметики.

«Дорогие мои, поздравляю всех с Масленицей! Как хорошо, когда вся семья собирается за большим столом. Всем здоровья, любви и вкуснейших блинов!», - написала Камалия.

Поклонники певицы тут же принялись комментировать пост. Внимательные подписчики тут же заметили, что семья знаменитости до сих пор не убрала украшенную елку.

«Фото красивые – какие-то уютные. И елка еще стоит», «У вас елка стоит?», «Камалия, С Масленицей! Наилучшие пожелания. Прекрасные фото», «Что с лицом», «Спасибо большое. Приятного аппетита», «Взаимно, красавица!», «Ой какая же Вы красавица», «Блины у Вас получились шикарные)Такие тоненькие, прямо идеальные) а можно рецепт?», «Блины хорошо, но с фильтрами переборщили! Лицо не естественное какое-то!», - пишут люди.

Напомним, самая богатая певица Украины призналась, чем балует мужа-миллиардера и дочек-красоток: "Неожиданно!".

Как сообщала Politeka, самую богатую певицу Украины с красавцем-бородачом перепутали со звездами "Великолепного века": "Сулейман и Хюррем".

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины публично показала свои нежности с мужем-миллиардером: "Очень хочу...".