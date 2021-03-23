Популярная украинская актриса Ольга Сумская отправилась на гастроли со своим мужем Виталием Борисюком, который является новой звездой шоу "Голос країни-11"

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Сумская опубликовала несколько кадров из автобуса, рассказав, что, несмотря на карантин, они с труппой едут в Харьков давать спектакль.

«БоингБоинг уже в театре», - подписала видео звезда.

На следующих сторис Ольга засветила весьма пикантный момент. Ее 57-летний муж сидел раздетый перед зеркалом и брился. Его волосы были собраны в хвостик, а лицо испачкано пеной для бритья. Ольга показала мужа со всех сторон, доказав, что он еще о-го-го.

«Вот так мы готовимся к спектаклю»,- отметила гордая Сумская.

«Самое главное, что спектакль состоится», - проговорил Борисюк и продолжил полировать лицо.

Как известно, Сумская и Борисюк вместе играют в театре. Их любовь тоже зародилась на сцене. Их театральный роман называют самым ярким за последние 20 лет. Любовь вспыхнула, когда молодые артисты получили главные роли влюбленных в мюзикле Кандид. На момент знакомства с Виталием Сумская была замужем за актером Евгением Паперным и воспитывала семимесячную дочку.

Напомним, что Сумская выдала правду об участии мужа Борисюка на шоу "Голос країни": "Позвонить Виннику...".

Как сообщала Politeka, стильная дочь Сумской Тоня Паперная вышла на прогулку, козырнув безупречной фигуркой: "Вау!".

Также Politeka писала, что муж Ольги Сумской Борисюк на "Голосі країни" нарвался на волну негодования после нового номера: "Показали, что все...".