Українці розкритикували чоловіка Ольги Сумської Віталія Борисюка за своє просування на шоу "Голос країни"

Як відомо, 57-річний актор раніше потрапив в команду Олега Винника. У новому ефірі шоу він виступив на вокальному баттлі з Володимиром Каверіним (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз). Пройти вперед міг тільки один з них і цим учасником став саме Борисюк. Про це повідомляється на офіційній сторінці шоу в Instagram, пише Politeka.net.

"Віталій Борисюк виграє вокальний бій і йде далі разом з Олегом Винником! Згоден з таким рішенням?" ,- йдеться в публікації.

Втім, багато українців виявилися незадоволені таким результатом. На їхню думку, Каверін співав набагато краще, а Борисюк пройшов далі завдяки своєму статусу, а не таланту. На цю тему глядачі залишили безліч незадоволених коментарів під постом.

"шкода, дуже красиво Володимир співав", " ще раз показали, що все награно! Чоловік Сумський хороший актор, але не співак, смикався і все!!! Моряк сто відсотків був кращим!", "Пффф. Ну звичайно, чоловік Сумський. Він слабший...«,» Кумівство«, " Володимир заспівав набагато краще, і йому дійсно потрібен був цей шанс! Але, на жаль шоу-бізнес незмінний і беруть тих, хто вже має ім'я", - пишуть люди.

Раніше Борисюк зізнавався, що вирішив піти на «Голос», так як хоче побудувати сольну кар'єру. Він з самого початку зіткнувся з критикою на свою адресу, проте вирішив не звертати на неї увагу.

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