Украинцы раскритиковали мужа Ольги Сумской Виталия Борисюка за свое продвижение на шоу «Голос країни»
Как известно, 57-летний актер ранее попал в команду Олега Винника. В новом эфире шоу он выступил на вокальном баттле с Владимиром Кавериным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Пройти вперед мог только один из них и этим участником стал именно Борисюк. Об этом сообщается на официальной странице шоу в Инстаграм, пишет Politeka.net.
«Виталий Борисюк выигрывает вокальный бой и идет дальше вместе с Олегом Винником! Согласен с таким решением?», - говорится в публикации.
Впрочем, многие украинцы оказались недовольны таким результатом. По их мнению, Каверин пел намного лучше, а Борисюк прошел дальше благодаря своему статусу, а не таланту. На эту тему зрители оставили множество недовольных комментариев под постом.
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«жалко, очень красиво Владимир пел», «Еще раз показали, что все наигранно! Муж Сумской хороший актер, но не певец, дергался и все!!! Моряк сто процентов был лучшим!», «Пффф. Ну конечно, муж Сумской. Он слабее...», «Кумовство», «Владимир спел намного лучше, и ему действительно нужен был этот шанс! Но, к сожалению шоу-бизнес неизменный и берут тех, кто уже имеет имя», - пишут люди.
Ранее Борисюк признавался, что решил пойти на «Голос», так как хочет построить сольную карьеру. Он с самого начала столкнулся с критикой в свой адрес, однако решил не обращать на нее внимание.
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