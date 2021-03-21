Украинцы раскритиковали мужа Ольги Сумской Виталия Борисюка за свое продвижение на шоу «Голос країни»

Как известно, 57-летний актер ранее попал в команду Олега Винника. В новом эфире шоу он выступил на вокальном баттле с Владимиром Кавериным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Пройти вперед мог только один из них и этим участником стал именно Борисюк. Об этом сообщается на официальной странице шоу в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Виталий Борисюк выигрывает вокальный бой и идет дальше вместе с Олегом Винником! Согласен с таким решением?», - говорится в публикации.

Впрочем, многие украинцы оказались недовольны таким результатом. По их мнению, Каверин пел намного лучше, а Борисюк прошел дальше благодаря своему статусу, а не таланту. На эту тему зрители оставили множество недовольных комментариев под постом.

«жалко, очень красиво Владимир пел», «Еще раз показали, что все наигранно! Муж Сумской хороший актер, но не певец, дергался и все!!! Моряк сто процентов был лучшим!», «Пффф. Ну конечно, муж Сумской. Он слабее...», «Кумовство», «Владимир спел намного лучше, и ему действительно нужен был этот шанс! Но, к сожалению шоу-бизнес неизменный и берут тех, кто уже имеет имя», - пишут люди.

Ранее Борисюк признавался, что решил пойти на «Голос», так как хочет построить сольную карьеру. Он с самого начала столкнулся с критикой в свой адрес, однако решил не обращать на нее внимание.

Напомним, 57-летний муж Сумской Борисюк оправдался за приход в «Голос країни»: "Люди плакали от счастья...".

Как сообщала Politeka, Сумская выдала правду об участии мужа Борисюка на шоу "Голос країни": "Позвонить Виннику...".

Также Politeka писала, что Ольга Сумская в платье-вышиванке поразила видом рядом с Борисюком на публике: роковая женщина.