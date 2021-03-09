Муж украинской актрисы Ольги Сумской Виталий Борисюк объяснил свой поход на шоу "Голос країни"
57-летний артист и телеведущий, который попал в команду Олега Винника, в интервью «Фактам» признался, как реагирует на критику.
«Вообще я не пожалел, что пошел в проект. Хотя отзывы были не только положительные. Кто-то писал: мол, чего вы поперлись, дайте дорогу молодым! Но прошу прощения: возраст здесь ни при чем. Суть проекта в том, чтобы покорить голосом. И не важно, сколько лет исполнителю, профессионал он или нет. Возраст участников не лимитирован. Также мне писали: «Дайте дорогу людям из народа!» Но мы все вышли из народа. Одним словом, на все это я не обращаю внимания и иду дальше», - заявил артист.
Борисюк отметил, что волновался, что никто из тренеров к нему не повернется. Но это его не остановила, к тому же поддержала желание участвовать в «Голосе» и супруга Ольга Сумская.
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Виталий Борисюк признался, что песню Per Te ("Для тебя"), которую он спел на слепых прослушиваниях, он исполнял с большим успехом и ранее.
"...песню на итальянском языке, которую я там исполнил, пел и раньше, — и она принималась на ура. Ко мне подходили люди и просто плакали от счастья", -заявил он.
Также Виталий Борисюк рассказал, что решил делать сольную карьеру еще в позапрошлом году, но пандемия внесла коррективы.
Отметим, ранее на критику относительно участия ее мужа в «Голосі країни» отреагировала и Сумская.
"Это также шанс и для зрелых участников..."- заявила она.
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