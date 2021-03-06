Известная украинская актриса Ольга Сумская показала себя в интересном ретро-образе

На фото Ольга показалась в латексном наряде с красным платьем снизу. Образ Сумская дополнила золотым ремнем. Актриса позировала у причала, демонстрируя накрученные волосы, за которые красотка взялась руками. Кадр получился довольно интересным, ведь на нем можно увидеть, как легенда украинского кино выглядела в 90-х годах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Моя героиня из 90-тых..Даже не помню,какой фильм... Но есть к чему стремиться...", - написала красотка под фотографией.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау", "Класс. Сейчас это в тренде", "Какой раритет", "Ножки класс", "Оля, вы очаровательная", "Мой любимый фильм с Вами:" Принцесса на бобах "Вы там просто самая крутая", "А стиль какой актуальный", "Звезда, красавица", "С Наступающим праздником 8 марта,Вас! Счастья и любви", "Вспомнила бабка, как девкой была".

Сообщалось, что знаменитая украинская актриса Ольга Сумская показала романтичное фото с мужем.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк запечатлены в ресторане с бокалами красного вина. Супруги прижались друг к другу и улыбаясь смотрели в камеру. Пара выглядела по настоящему счастливой.

Напомним, 54-летняя Ольга Сумская сразила красотой на архивном фото

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