Известная украинская актриса Ольга Сумская показала свою семью и коллег

Артистка активно снимается в фильмах и сериалах, ведет передачи и становится гостьей на них, передает Politeka.net. Однако красотка не забывает проводить время с семьей.

На днях младшая дочь Сумской и ее мужа артиста, Виталия Борисюка, Анна, отметила 19-летие. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Такую дату семья отметила с друзьями в одном из заведений.

Родители и дочь просто светились от счастья. Сумская показала шикарный стол, и устроила фотосессию с гостями.

"Теплый, праздничный вечер в кругу друзей! Любим вас всем сердцем! ❤️

С днем рождения, дочь Анна Борисюк @annborisyuk! 🎂🌷🌷🌷", - написала актриса.

За четыре часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев:

"Поздравляем! Красотульки!🎉👍🤩🌺💖", "Дочери у вас - Богини ❤️❤️", "Всю семью с Днём рождения Анны! Вы фантастические! У меня сегодня 3 марта. Всем добра,счастья,здоровья!!!!❤️", "Не хочу никого обидеть - но у вас лучшие дочки звёздных родителей🙌🙌", "Очень хорошая семья! Такие красивые! Любим вас! С праздником! Наилучшие пожелания и исполнения желаний !!! ❤️", "Вы прекрасны! С праздником !!! Всех благ !!!", "Хорошая семья! Вы очень красивые и искренние! Удачи вам! Пусть все сбывается! 💗🌸💞🌸💗💞🌸💗 "," Очень хорошо - Аннуся ❤️ Доченьке счастья и добра 💖 Приятно видеть таких прекрасных и позитивных людей 🌺 "," Какие вы светлые, красивые и позитивные ❤️ Любо смотреть! Будьте счастливы".

Напомним, что 54-летняя Сумская выпендрилась "новой" внешностью, показав себя вблизи: "Могут позавидовать многие...".

Как сообщала Politeka, Сумская засветилась у роддома с мужем Борисюком и новорожденной крошкой: «Поздравляем!».

Также Politeka писала, что 54-летняя Ольга Сумская осмелилась показать лицо вблизи, отказавшись от фильтров: "Только глаза грустные".