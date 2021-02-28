Известная украинская актриса Ольга Сумская покорила идеальной внешностью

Артистка не только снимается в фильмах и сериалах, а также она ведет передачи и активно ведет свою страничку в Инстаграм, пишет Politeka.net.

В этот раз красотка опубликовала видео, записав себя крупным планом. Звезда впечатлила молодой внешностью с красивым макияжем.

Артистка распустила длинные светлые волосы. Макияж с акцентом на глаза лишь подчеркнул взгляд, сделав его более глубоким.

Сумская надела стильный пиджак. А крупная цепочка на шее стала отличным акцентом к образу.

Звезда выглядела очень привлекательно и молодо. Внешности 54-летней артистки могут позавидовать многие женщины помоложе.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, звезду осыпали приятными сообщениями в личной переписке.

Отметим, Ольга Сумская тщательно ухаживает за кожей, это и есть один из секретов ее привлекательности. Красотка посещает косметологов, а также делает некоторые процедуры дома.

Звезда использует народные рецепты, которые являются эффективными, простыми и недорогими. В составы масок Ольги входят масла, сметана, желток.

Также актриса следит и за режимом, и за продуктами. Утро она начинает со стакана теплой воды, это запускает систему пищеварения и бодрит. Из тонизирующих напитков предпочитает зеленый чай, листовой, а кофе не пьет вообще, разве что иногда с молоком.

Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото.

Также Politeka писала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской расстегнула блузку и свела с ума раскрепощенным образом.

Как Politeka сообщала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской показала свою красоту крупным планом: аж глаза разбегаются