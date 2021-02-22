Актриса Ольга Сумская со своим мужем Виталием Борисюком отправились на выходных в спортзал и показали, чем они там занимались
Кадры украинская актриса кино и театра выложила у себя в сторис Instagarm, пишет Politeka.net
Пока Ольга занималась на беговой дорожке, ее 57-летний супруг отрабатывал боксерские удары с тренером. Артистка решила подойти к нему и узнать про самочувствие, однако супруг неожиданно начал махать перед ней кулаками.
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«Боже, Виталий Николавевич, как самочувствие. Я боюсь вас», - говорит Сумская.
Фолловеры не смогли обсудить увиденное, так-как в разделе сторис, как известно, все комментарии отключены.
Ранее мы сообщали, что Ольга Сумская решила показать поклонникам, как ей проводят процедуры в косметологической клинике.
Ей провели лазерную коррекцию лица.
«Сегодня у меня по протоколу три лазера. Я немного боюсь», - рассказала Ольга в короткой истории.
Также Ольга Сумская затянула в кометологический кабинет своего мужа, актера Виталия Борисюка.
Мужчина последовал примеру своей звездной супруги и также решил омолодиться при помощи лазера.
Ольга уточнила, что Борисюк выбрал "процедуру RF и лазерное омоложение".
Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото.
Также Politeka писала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской расстегнула блузку и свела с ума раскрепощенным образом.
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