Актриса Ольга Сумская со своим мужем Виталием Борисюком отправились на выходных в спортзал и показали, чем они там занимались

Кадры украинская актриса кино и театра выложила у себя в сторис Instagarm, пишет Politeka.net

Пока Ольга занималась на беговой дорожке, ее 57-летний супруг отрабатывал боксерские удары с тренером. Артистка решила подойти к нему и узнать про самочувствие, однако супруг неожиданно начал махать перед ней кулаками.

«Боже, Виталий Николавевич, как самочувствие. Я боюсь вас», - говорит Сумская.

Фолловеры не смогли обсудить увиденное, так-как в разделе сторис, как известно, все комментарии отключены.

Ранее мы сообщали, что Ольга Сумская решила показать поклонникам, как ей проводят процедуры в косметологической клинике.

Ей провели лазерную коррекцию лица.

«Сегодня у меня по протоколу три лазера. Я немного боюсь», - рассказала Ольга в короткой истории.

Также Ольга Сумская затянула в кометологический кабинет своего мужа, актера Виталия Борисюка.

Мужчина последовал примеру своей звездной супруги и также решил омолодиться при помощи лазера.

Ольга уточнила, что Борисюк выбрал "процедуру RF и лазерное омоложение".

Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото.

Также Politeka писала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской расстегнула блузку и свела с ума раскрепощенным образом.

Как Politeka сообщала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской показала свою красоту крупным планом: аж глаза разбегаются