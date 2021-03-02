Дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской Анна празднует свой день рождения
По этому поводу артистка показала архивные семейные фото на своей страничке в Инстаграм, пишет Politeka.net.
В 2021 году Анне Борисюк исполнилось 19 лет.
Ольга Сумская поздравила дочку.
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«Аннушка, солнышко, поздравляем! Доця, мы тебя любим», - написала артистка.
Также артистка показала, как Анна выглядела в детстве.
Поделилась с фолловерами Сумская и снимком, как ее забирали с роддома.
Что касается, судьбы Анны Борисюк, то тут гены взяли свое и она продолжила актерскую династию. Она является студенткой Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.
На своей странице в Instagram Сумская-младшая тоже с удовольствием выкладывает стильные кадры. В основном девушка предпочитает позировать без макияжа. Он ей ни к чему, ведь природа наградила Анну Борисюк яркой мимикой и выразительными чертами лица.
Отметим, девушка очень похожа внешне на своего звездного отца - Виталия Борисюка.
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