Актриса Ольга Сумская показала результат после посещения салона красоты

Кадры украинская актриса кино и театра выложила у себя в сторис Instagarm, пишет Politeka.net

На выходных 54-летняя Ольга Сумская решила отметиться походом в салон-красоты, где привела в порядок свои волосы, перекрасив их в другой оттенок, а также сделала укладку.

На снимке виден завершающий этап, мастер сушит феном волосы артистки, а она снимает происходящее на телефон.

«Как вам цвет, друзья», - спросила Ольга у своих фанатов.

Фолловеры не смогли обсудить увиденное, так как в разделе сторис, как известно, все комментарии отключены.

К слову, Ольга Сумская большое внимание уделяет уходу за собой, поэтому не удивительно, что ее внешности могут позавидовать и более молодые женщины.

Ранее мы писали, что актриса решила показать свое лицо крупным планом, не только без всяких фильтров, но и без косметики.

"Часто очень получаю сообщения, чтобы я делала сторис без фильтров. Вот, без фильтров и без макияжа. Друзья, Вы можете все рассмотреть. Ну, конечно, с фильтрами лучше. Сейчас, какая есть", - обратилась звезда к фолловерам.

Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото.

Также Politeka писала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской расстегнула блузку и свела с ума раскрепощенным образом.

Как Politeka сообщала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской показала свою красоту крупным планом: аж глаза разбегаются



