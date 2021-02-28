Актриса Ольга Сумская показала результат после посещения салона красоты
Кадры украинская актриса кино и театра выложила у себя в сторис Instagarm, пишет Politeka.net
На выходных 54-летняя Ольга Сумская решила отметиться походом в салон-красоты, где привела в порядок свои волосы, перекрасив их в другой оттенок, а также сделала укладку.
На снимке виден завершающий этап, мастер сушит феном волосы артистки, а она снимает происходящее на телефон.
«Как вам цвет, друзья», - спросила Ольга у своих фанатов.
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют"
Экс-жена Андрея Богдана лишила героя шоу "Холостяк" дара речи глубиной декольте и разреза: "С козырей зашла"
73-летняя Ротару пропала после гуляний у олигарха, сын сообщил детали: "Когда звонишь, но..."
"Старался помочь каждому, но себе не смог": остановилось сердце молодого украинского врача, детали трагедии
Фолловеры не смогли обсудить увиденное, так как в разделе сторис, как известно, все комментарии отключены.
К слову, Ольга Сумская большое внимание уделяет уходу за собой, поэтому не удивительно, что ее внешности могут позавидовать и более молодые женщины.
Ранее мы писали, что актриса решила показать свое лицо крупным планом, не только без всяких фильтров, но и без косметики.
"Часто очень получаю сообщения, чтобы я делала сторис без фильтров. Вот, без фильтров и без макияжа. Друзья, Вы можете все рассмотреть. Ну, конечно, с фильтрами лучше. Сейчас, какая есть", - обратилась звезда к фолловерам.
Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото.
Также Politeka писала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской расстегнула блузку и свела с ума раскрепощенным образом.
Как Politeka сообщала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской показала свою красоту крупным планом: аж глаза разбегаются