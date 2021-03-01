Актриса Антонина Паперная, старшая дочка артистки Ольги Сумской, растрогала новым постом
Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором показала, как играет с маленьким сыном (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Тоня в белой маечке лежала на спине, тогда как рядом забавлялся ее малыш. Самого ребенка видно не было, а только его ручки и частино ножки.
Вместо игрушек мальчику захотелось "поиграть" с маминым лицом. Крохотной ладошкой тот сначала пощупал мамин рот, а потом пальцем тыкнул ей в нос. Тоне ничего не оставалось, как терпеть и улыбаться.
"С первым днём весны, мам!", - подписаны кадры, будто словами малыша.
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Фреймут избавилась от нижнего белья, поманив торчащим бюстом в узком платье: "Аж дернулся глаз"
Поддатая Полякова разделась и полезла с Ефросининой и Плакидюк в чан на даче: "Как японские обезьяны..."
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал слишком личное фото, вызвав отвращение: "Фу, сейчас вырвет"
Сияющая Каменских показала животик в смелом наряде и выдала секрет: "Мы хотели сохранить интригу, но..."
Одной из первых трогательный пост прокомментировала Сумская.
"Мои❤️❤️❤️💋", - написала та, добавив несколько красных сердечек и смайлик в виде поцелуя.
Остальные пользователи присоединились к обсуждению:
"Представляю, как вы гордитесь такой дочкой❤️"
"Это новый вид массажа лица😂"
"Классное видео!😂 С 1 марта🌷"
"Какая прелесть!!!"
Стоит отметить, Антнонина Паперная живет в Москве гражданским браком с российским актером Владимиром Яглычем. Кроме сына, родившегося в апреле прошлого года, у пары есть еще старшая дочка Ева, ей три годика.
Несмотря на публичность, Тоня старается не афишировать свою личную жизнь, а потому редко выставляет кадры с дочкой, а вот сына и вовсе не показывает с рождения. О поле и имени малыша нечаянно проговорилась Сумская в интервью Екатерине Осадчей. Ее внука назвали Даниилом.
Напомним, подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото: "Евочка уже..."
Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской похвасталась идеальной внешностью в зимней одежде: "Для женщин всегда актуальна...".