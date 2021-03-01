Малышу нет еще и годика

Актриса Антонина Паперная, старшая дочка артистки Ольги Сумской, растрогала новым постом

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором показала, как играет с маленьким сыном (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Тоня в белой маечке лежала на спине, тогда как рядом забавлялся ее малыш. Самого ребенка видно не было, а только его ручки и частино ножки.

Вместо игрушек мальчику захотелось "поиграть" с маминым лицом. Крохотной ладошкой тот сначала пощупал мамин рот, а потом пальцем тыкнул ей в нос. Тоне ничего не оставалось, как терпеть и улыбаться.

"С первым днём весны, мам!", - подписаны кадры, будто словами малыша.

Одной из первых трогательный пост прокомментировала Сумская.

"Мои❤️❤️❤️💋", - написала та, добавив несколько красных сердечек и смайлик в виде поцелуя.

Остальные пользователи присоединились к обсуждению:

"Представляю, как вы гордитесь такой дочкой❤️"

"Это новый вид массажа лица😂"

"Классное видео!😂 С 1 марта🌷"

"Какая прелесть!!!"

Стоит отметить, Антнонина Паперная живет в Москве гражданским браком с российским актером Владимиром Яглычем. Кроме сына, родившегося в апреле прошлого года, у пары есть еще старшая дочка Ева, ей три годика.

Несмотря на публичность, Тоня старается не афишировать свою личную жизнь, а потому редко выставляет кадры с дочкой, а вот сына и вовсе не показывает с рождения. О поле и имени малыша нечаянно проговорилась Сумская в интервью Екатерине Осадчей. Ее внука назвали Даниилом.

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