Актриса Антонина Паперная, дочка артистки Ольги Сумской, взбудоражила "вкусным" кадром
Как передает Politeka.net, 30-летняя красотка опубликовала в "сториз" в Инстаграм любопытное фото, отвечая на вопросы подписчиков.
Тоня продемонстрировала обворожительную фигурку в узкой красной маечке, накинув на плечи белую рубашку. Блондинка крупным планом засняла шикарное декольте с "подпрыгнувшим" бюстом.
У девушки поинтересовались, придерживалась ли она какой-то особенной диеты в первые месяцы после рождения детей. Здесь стоит отметить, у дочки Сумской есть трехлетняя дочь и почти годовалый сын.
Паперная не без гордости заявила: "Посмотрите на меня внимательно, где я и где диета) Я очень хорошо кушала)) Конечно, если говорить про реакции на продукты у ребеночка, то тут приходилось отказывать во многом, но этот период очень короткий и очень быстро проходит".
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Вопросы о фигуре и весе среди мамочек в числе ее подписчиков звучат очень часто. К примеру, также у Тони интересовались, тяжело ли уходит вес после грудного вскармливания.
"Вот вы опять куда-то гонитесь. Изи-изи) все будет", - ответила Паперная.
Судя по этим двум ответам, дочка Сумской не очень напрягается из-за своей фигуры и не паникует из-залишних килограммов, а, наоборот, ищет плюсы, демонстрируя свои аппетитные прелести во всей красе.
Ранее мы рассказывали, как Тоня Паперная изумила романтическим луком, приспустив свитер на плече и сделав загадочную подпись под фото: "Иногда приснится такоооое, что весь день потом ходишь и думаешь, к чему вообще оно 🙈".
Напомним, дочь Ольги Сумской в меховой шапке поразила схожестью со звездной мамочкой: "Чего ты настолько красивая?".
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