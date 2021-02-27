Актриса Антонина Паперная, дочка артистки Ольги Сумской, взбудоражила "вкусным" кадром

Как передает Politeka.net, 30-летняя красотка опубликовала в "сториз" в Инстаграм любопытное фото, отвечая на вопросы подписчиков.

Тоня продемонстрировала обворожительную фигурку в узкой красной маечке, накинув на плечи белую рубашку. Блондинка крупным планом засняла шикарное декольте с "подпрыгнувшим" бюстом.

У девушки поинтересовались, придерживалась ли она какой-то особенной диеты в первые месяцы после рождения детей. Здесь стоит отметить, у дочки Сумской есть трехлетняя дочь и почти годовалый сын.

Паперная не без гордости заявила: "Посмотрите на меня внимательно, где я и где диета) Я очень хорошо кушала)) Конечно, если говорить про реакции на продукты у ребеночка, то тут приходилось отказывать во многом, но этот период очень короткий и очень быстро проходит".

Вопросы о фигуре и весе среди мамочек в числе ее подписчиков звучат очень часто. К примеру, также у Тони интересовались, тяжело ли уходит вес после грудного вскармливания.

"Вот вы опять куда-то гонитесь. Изи-изи) все будет", - ответила Паперная.

Судя по этим двум ответам, дочка Сумской не очень напрягается из-за своей фигуры и не паникует из-залишних килограммов, а, наоборот, ищет плюсы, демонстрируя свои аппетитные прелести во всей красе.

Ранее мы рассказывали, как Тоня Паперная изумила романтическим луком, приспустив свитер на плече и сделав загадочную подпись под фото: "Иногда приснится такоооое, что весь день потом ходишь и думаешь, к чему вообще оно 🙈".

Напомним, дочь Ольги Сумской в меховой шапке поразила схожестью со звездной мамочкой: "Чего ты настолько красивая?".

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской похвасталась идеальной внешностью в зимней одежде: "Для женщин всегда актуальна...".