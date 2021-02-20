Дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала элегантный образ в черном

30-летняя красотка, которая пошла по стопам звездной матери и также стала актрисой, поделилась новыми притягательными снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Тоня предстала в женственном образе с легко ноткой загадочности. Судя по всему, актриса примерила стильное вечернее платье из блестящей ткани черного цвета. Наряд с открытыми плечами идеально подчеркнул пышную грудь и стройную фигуру Паперной.

При этом, знаменитость решила не перебарщивать с открытыми частями тела, и накинула на плечи черный пиджак. Так, ее образ кажется более озорным и игривым.

Легкая укладка со спадающими на плечи актрисы локонами придала ей освежающий вид, а с ненавязчивым макияжем актриса стала очень похожа на свою мать.

Стоит отметить, что Сумская не смогла пройти мимо таких снимком дочери.

«Моя родная», - написала актриса в комментариях.

Впечатлила Паперная и телеведущую Полину Логунова, которая под фото написала: «Куколка».

Другие подписчики Антонины также оценили новые снимки.

«Тоооня! Каждую поотдельности!», «Какая красивая», «Классная», «Всегда шикарная», «Красотка», - пишут люди.

Напомним, дочь Ольги Сумской в меховой шапке поразила схожестью со звездной мамочкой: "Чего ты настолько красивая?".

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской похвасталась идеальной внешностью в зимней одежде: "Для женщин всегда актуальна...".

Также Politeka писала, пышногрудая дочь Ольги Сумской в кожаном мини и цепях показала свою темную сторону: "Так на маму похожа".