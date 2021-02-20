Дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала элегантный образ в черном
30-летняя красотка, которая пошла по стопам звездной матери и также стала актрисой, поделилась новыми притягательными снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Тоня предстала в женственном образе с легко ноткой загадочности. Судя по всему, актриса примерила стильное вечернее платье из блестящей ткани черного цвета. Наряд с открытыми плечами идеально подчеркнул пышную грудь и стройную фигуру Паперной.
При этом, знаменитость решила не перебарщивать с открытыми частями тела, и накинула на плечи черный пиджак. Так, ее образ кажется более озорным и игривым.
Легкая укладка со спадающими на плечи актрисы локонами придала ей освежающий вид, а с ненавязчивым макияжем актриса стала очень похожа на свою мать.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Полякова закричала, смекнув, кто стал Солнцем на шоу "Маска", неожиданные кадры: "Умеет интриговать..."
Отмена перевода часов в Украине: в Раде сделали решающий шаг, все подробности
Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП за границей, фото: первые данные о погибших
46-летняя тайная жена Олега Винника в пышном платье заткнула за пояс молодых красоток: «Лапочка»
Стоит отметить, что Сумская не смогла пройти мимо таких снимком дочери.
«Моя родная», - написала актриса в комментариях.
Впечатлила Паперная и телеведущую Полину Логунова, которая под фото написала: «Куколка».
Другие подписчики Антонины также оценили новые снимки.
«Тоооня! Каждую поотдельности!», «Какая красивая», «Классная», «Всегда шикарная», «Красотка», - пишут люди.
Напомним, дочь Ольги Сумской в меховой шапке поразила схожестью со звездной мамочкой: "Чего ты настолько красивая?".
Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской похвасталась идеальной внешностью в зимней одежде: "Для женщин всегда актуальна...".
Также Politeka писала, пышногрудая дочь Ольги Сумской в кожаном мини и цепях показала свою темную сторону: "Так на маму похожа".