Дочь артистки Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная, показала свой новый лук в зимнем образе
Как известно, в прошлом году 30-летняя Тоня стала мамой во второй раз, однако на девушке это никак не отразилось, стройной фигурой и идеальной внешностью она постоянно восхищает сеть.
На своей странице в Инстаграм артистка запостила новые снимки, сделанные на улице.
В меховой шапке, куртке, с элегантным макияжем и озорным взглядом Паперная продемонстрировала, как наслаждается прогулками в последний месяц зимы, сразив своих фолловеров красотой.
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Поклонники знаменитости не удержались от комплиментов, отметив необычайное сходство со своей звездной мамой актрисой Ольгой Сумской.
"Тоня, доброе утро! Зимушка-зима и прекрасная девушка на морозном солнышке - идеальное сочетание!", "Красавица, как мамочка", "Как в сказке", "Девушка Свет!!! Свет от слова светить💗", " Вся в маму", "Чего ты настолько красивая?", - пишут в сети.
Как известно, дочь Сумской с 2015 года встречается и живет в гражданском браке с российским актером Владимиром Яглычем. Актриса живет и работает в России, поэтому нечасто видится с матерью.
Напомним, что растрепанная дочка Ольги Сумской с бокалом сверкнула внушительным декольте.
Как сообщала Politeka, подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото: "Евочка уже...".
Также Politeka писала, что Ольга Сумская показала, как выглядела в детстве: "Мамочка всегда настаивала...".