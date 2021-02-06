Дочь артистки Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная, показала свой новый лук в зимнем образе

Как известно, в прошлом году 30-летняя Тоня стала мамой во второй раз, однако на девушке это никак не отразилось, стройной фигурой и идеальной внешностью она постоянно восхищает сеть.

На своей странице в Инстаграм артистка запостила новые снимки, сделанные на улице.

В меховой шапке, куртке, с элегантным макияжем и озорным взглядом Паперная продемонстрировала, как наслаждается прогулками в последний месяц зимы, сразив своих фолловеров красотой.

Поклонники знаменитости не удержались от комплиментов, отметив необычайное сходство со своей звездной мамой актрисой Ольгой Сумской.

"Тоня, доброе утро! Зимушка-зима и прекрасная девушка на морозном солнышке - идеальное сочетание!", "Красавица, как мамочка", "Как в сказке", "Девушка Свет!!! Свет от слова светить💗", " Вся в маму", "Чего ты настолько красивая?", - пишут в сети.

Как известно, дочь Сумской с 2015 года встречается и живет в гражданском браке с российским актером Владимиром Яглычем. Актриса живет и работает в России, поэтому нечасто видится с матерью.

Напомним, что растрепанная дочка Ольги Сумской с бокалом сверкнула внушительным декольте.

Как сообщала Politeka, подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото: "Евочка уже...".

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