Известная украинская актриса Ольга Сумская покорила яркой внешностью

Артистка похвасталась новыми кадрами на своей страничке в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Сумская, которая внимательно следит за своей внешностью, на новых кадрах выглядела особенно роскошно и без фильтров.

Образ артистки действительно был безукоризненным, от идеально ровно уложенных светлых волос до прекрасно сидящего по фигуре стильного бежевого пиджака.

Видно, что над лицом артистки поработали визажисты, нанеся макияж с акцентом на глаза и подчеркнув губы легкой помадой натурального оттенка..

Изящным акцентом лука стала золотая цепь на шее артистки.

«Будет красивый проект», - сказала Сумская фолловерам. При этом никаких подробностей она раскрывать не стала.

Отметим, увидев Ольгу в эффектном образе, не устоял дажее ее супруг Виталий Борисюк. Он оставил комментарий с сердечками и «поцелуями». Актриса ему тоже ответила, правда, более сдержанно.

«Шикарная женщина!», «Женщина-огонь», «Ах какая женщина», «Очень-очень-очень красиво», «Боже, какая вы красивая», «Эталон для женщин Украины», "Ольга, вы прекрасная, только лаза грустные", - пишут в комментариях.

Напомним, 54-летняя Сумская выпендрилась "новой" внешностью, показав себя вблизи: "Могут позавидовать многие..."

Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская прихорошилась в салоне красоты, заткнув за пояс молодых: "Как вам, друзья?"

Также Politeka писала, что дочь Сумской блеснула пышной красотой рядом с сыном, которого скрывала с рождения: "Как вы гордитесь..."