Известная украинская актриса Ольга Сумская покорила трогательными семейными фото

Как передает Politeka.net, актриса весь день принимает поздравления с днем рождения своей младшей дочки Анны. И сама счастливая мать с удовольствием публикует фото со своей красоткой-дочкой.

«Анечка, @annborisyuk девочка наша родная! Вот и 19-летие наступило! Доця, солнышко, поздравляем сердечно, желаем веры в себя, уверенности, настойчивости в достижении цели, ты достойна лучшего в этой жизни! Любим тебя безумно!», - подписала фото с дочкой Сумская.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и поздравлений для дочки.

«Присоединюсь! Она очень талантливая девушка у Вас, пусть всё у нее получается!», «Очень похожа на отца, но очарование взгляда от мамы! Пусть везет по жизни! И большой любви желаем!», «Как круто наблюдать за этим... Поздравления прям напитаны искренностью и добротой», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Ольга также опубликовала фото, на котором вместе с мужем, актером Виталием Борисюком, стояли рядом с любимой дочкой. Вокруг них было много шариков, включая цифру 19.

Как известно, Анна – общая дочка Сумской и Борисюка. Также у актрисы есть дочь от первого брака, актриса Антонина Паперная.

Напомним, что 54-летняя Сумская выпендрилась "новой" внешностью, показав себя вблизи: "Могут позавидовать многие...".

Как сообщала Politeka, Сумская засветилась у роддома с мужем Борисюком и новорожденной крошкой: «Поздравляем!».

Также Politeka писала, что 54-летняя Ольга Сумская осмелилась показать лицо вблизи, отказавшись от фильтров: "Только глаза грустные".