Відома українська актриса Ольга Сумська скоривши яскравий зовнішність
Артистка похвалилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Сумська, яка уважно стежить за своєю зовнішністю, на нових кадрах виглядала особливо розкішно і без фільтрів.
Образ артистки дійсно був бездоганним, від ідеально рівно покладених світлого волосся до прекрасно сидить по фігурі стильного бежевого піджака.
Видно, що над обличчям артистки попрацювали візажисти, завдавши макіяж з акцентом на очі і підкресливши губи легкою помадою натурального відтінку..
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Витонченим акцентом лука став золотий ланцюг на шиї артистки.
"Буде гарний проект", - сказала Сумська фоловерам. При цьому ніяких подробиць вона розкривати не стала.
Відзначимо, побачивши Ольгу в ефектному образі, не встояв навіть її чоловік Віталій Борисюк. Він залишив коментар з сердечками і»поцілунками". Актриса йому теж відповіла, правда, більш стримано.
"Шикарна жінка!", "Жінка-вогонь", «Ах какая жінка», «дуже-дуже-дуже красиво», «Боже, яка ви красива», "еталон для жінок України", "Ольга, ви прекрасна, тільки лаза сумні", - пишуть в коментарях.
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