Відома українська актриса Ольга Сумська підкорила ідеальною зовнішністю

Артистка не тільки знімається у фільмах і серіалах, а також вона веде передачі й активно веде свою сторінку в Instagram, пише Politeka.net.

Цього разу красуня оприлюднила відео, записавши себе крупним планом. Зірка вразила молодою зовнішністю з красивим макіяжем.

Артистка розпустила довге світле волосся. Макіяж з акцентом на очі лише підкреслив погляд, зробивши його більш глибоким.

Сумська одягла стильний піджак. А великий ланцюжок на шиї став відмінним акцентом до образу.

Зірка виглядала дуже привабливо і молодо. Зовнішності 54-річної артистки може позаздрити багато жінок молодші за неї.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, зірку обсипали приємними повідомленнями в особистому листуванні.

Відзначимо, Ольга Сумська ретельно доглядає за шкірою, це і є один із секретів її привабливості. Красуня відвідує косметологів, а також робить деякі процедури вдома.

Зірка використовує народні рецепти, які є ефективними, простими і недорогими. До складу масок Ольги входять масла, сметана, жовток.

Також актриса стежить і за режимом, і за продуктами. Ранок вона починає зі склянки теплої води, це запускає систему травлення і бадьорить. З тонізуючих напоїв воліє зелений чай, листовий, а каву не п'є взагалі, хіба що іноді з молоком.

Нагадаємо, що підрослу онуку Ольги Сумської показали в мережі, рідкісне фото.

Також Politeka писала, що пишногруда дочка Ольги Сумської розстебнула блузку і звела з розуму розкутим чином.

Як Politeka повідомляла, що пишногруда дочка Ольги Сумської показала свою красу крупним планом: аж очі розбігаються