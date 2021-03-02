Дочка відомої української актриси Ольги Сумської Анна святкує свій день народження

З цього приводу артистка показала архівні сімейні фото на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

У 2021 році Ганні Борисюк виповнилося 19 років.

Ольга Сумська привітала доньку.

"Ганнуся, сонечко, вітаємо! Доця, ми тебе любимо", - написала артистка.

Також артистка показала, як Анна виглядала в дитинстві.

Поділилася з фоловерами Сумська і знімком, як її забирали з пологового будинку.

Що стосується, долі Анни Борисюк, то тут гени взяли своє і вона продовжила акторську династію. Вона є студенткою Київського національного університету театру,кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.

На своїй сторінці в Instagram Сумська-молодша теж із задоволенням викладає стильні кадри. В основному дівчина вважає за краще позувати без макіяжу. Він їй ні до чого, адже природа нагородила Анну Борисюк яскравою мімікою і виразними рисами обличчя.

Відзначимо, дівчина дуже схожа зовні на свого зіркового батька-Віталія Борисюка.

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