Дочка відомої української актриси Ольги Сумської Анна святкує свій день народження
З цього приводу артистка показала архівні сімейні фото на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
У 2021 році Ганні Борисюк виповнилося 19 років.
Ольга Сумська привітала доньку.
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"Ганнуся, сонечко, вітаємо! Доця, ми тебе любимо", - написала артистка.
Також артистка показала, як Анна виглядала в дитинстві.
Поділилася з фоловерами Сумська і знімком, як її забирали з пологового будинку.
Що стосується, долі Анни Борисюк, то тут гени взяли своє і вона продовжила акторську династію. Вона є студенткою Київського національного університету театру,кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.
На своїй сторінці в Instagram Сумська-молодша теж із задоволенням викладає стильні кадри. В основному дівчина вважає за краще позувати без макіяжу. Він їй ні до чого, адже природа нагородила Анну Борисюк яскравою мімікою і виразними рисами обличчя.
Відзначимо, дівчина дуже схожа зовні на свого зіркового батька-Віталія Борисюка.
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