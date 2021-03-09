Актриса Ольга Сумская порадовала поклонников сочными кадрами и долгожданным событием

Как передает Politeka.net, 54-летняя звезда опубликовала новые "сториз" в Инстаграм, на которых показала, как провела 8 марта в компании с нынешним и бывшим мужьями - Виталием Борисюком и Евгением Паперным.

Так, актриса выступила с представлением в Виннице, появившись на одной сцене со своими мужчинами.

Ольга одурманила вызывающим образом, продемонстрировав невероятно пленительное декольте. Актриса позировала в черном платье, дополнив лук оригинальной шляпкой с бантом и ярким макияжем с красной помадой.

"Фантастический вечер с любимыми актерами", - подписан один из кадров, которым поделилась Сумская.

В дальнейшем знаменитость сменила наряд на платье в пол небесного оттенка. Ольга тепло держала за руки одновременно и Борисюка, и Паперного, наслаждаясь моментом и, очевидно, не ощущая никакого дискомфорта.

"Сублимация любви - представление, которое можно разбирать на цитаты", - подписан другой из кадров.

Напомним, брак Сумской с Паперным продлился четыре года. За это время у них родилась дочь Антнонина. Ольга шумно и со скандалами расставалась с первым мужем. Причиной стала ее измена с нынешним избранником Борисюком, с которым они вместе вот уже 25 лет, и родили вторую дочь.

Ранее мы рассказывали, Сумская впечатлила внешним видом в дерзких кожаных штанах, показав себя без фотошопа. Артистка выглядела значительно моложе своих лет.

Напомним, 54-летняя Ольга Сумская сразила красотой на архивном фото

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