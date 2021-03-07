Известная украинская актриса Ольга Сумская показала стильный образ в гримерке перед съемками
Ольга Сумская каждым своим фото привлекает много внимания поклонников в сети к себе. Все дело в том, что артистка выглядит значительно моложе своих лет, а каждый ее выход в свет достоин внимания, ведь она знает, какой образ нужно выбрать.
Артистка вовсе не боится предстать перед поклонниками без макияжа, ведь выглядит более чем безупречно. Кожа ее лица – здоровая и свежая, и на ней практически нет морщин. Как видно на фото, представленным в разделе Стори, звезда принимает участие в новых съемках.
И ради этого Сумская даже хвастнула стильным луком в кожаных брюках и черном свитере с горловиной. Распущенные светлые волосы без укладки также привлекли внимание к себе. На следующем кадре звезда уже наводила красоту за столиком возле визажиста, наносящего Ольге тени.
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"Я уверяю всех: можно все делать дома - и лифтинг, и маски с белком и желтком, и обертывание, и травы для волос. У меня все это есть дома. Просто я внимательна к себе. Я о себе не забываю, даже при том бешеном ритме, в котором я работаю", - раньше говорила Сумская.
До этого Ольга Сумская показала себя в интересном ретро-образе. Кадр получился довольно интересным, ведь на нем можно увидеть, как легенда украинского кино выглядела в 90-х годах.
"Вау", "Класс. Сейчас это в тренде", "Какой раритет, не упадите", "Ножки класс", "Оля, вы очаровательная", "Мой любимый фильм с Вами:" Принцесса на бобах "Вы там просто самая крутая", "А стиль какой актуальный", "Звезда, красавица", "С Наступающим праздником 8 марта,Вас! Счастья и любви", "Вспомнила бабка, как девкой была", - написали фанаты.
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