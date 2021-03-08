Ольга Сумская отправилась играть представление в Винницу вместе со своим супругом Виталием поздравили украинцев с праздником

Как передает Politeka.net, в своей сторис в Инстаграм актриса поздравила милых дам с днем 8 марта. И призналась, как творчески приготовились праздновать женский праздник

Друзья! Сегодня 8 марта, мы празднуем творчески и вдохновленно, играем в Виннице Сублимацию любви», - рассказала актриса.

В это время Виталий выглянул и показал жестом, что все окей, подняв палец вверх с серьезным видом.

Ольга рассказала, что спектакль состоится в 20:00, актриса использовала фильтр, чтобы скрыть задний план. На видео Ольга была одета в розовое худи и черную куртку. По всей видимости в автобусе не так уж и жарко, раз знаменитость так закуталась.

Впрочем, даже в таком виде выглядела звезда очаровательно. Известно, что Сумская выглядит значительно моложе своих лет, она продолжает очаровывать и будоражить сердца мужчин.

недавно Сумская хвасталась помолодевшим лицом, она заявила, что можно все делать дома - и лифтинг, и маски с белком и желтком, и обертывание, и травы для волос. "У меня все это есть дома. Просто я внимательна к себе. Я о себе не забываю, даже при том бешеном ритме, в котором я работаю", - заявила знаменитость.

Напомним, что дочь Сумской, недовольная жизнью в России, удивила неожиданным обращением: "Жесть, друзья..."

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