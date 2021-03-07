Актриса Антонина Паперная, старшая дочка артистки Ольги Сумской, покорила стильными образами

Известная украинка разместила снимки своей 30-летней дочери, хвастаясь какую красотку родила и воспитала, передает Politeka.net.

Паперная позировала на первом снимке в черном мини-платье с внушительным декольте. Большой вырез прикрывала белоснежная блуза.

Благодаря длине наряда можно было разглядеть стройные ножки дочери Сумской в длинных сапожках. Завершила образ большая стильная сумочка, а также часы на руках.

Казалось, молодая артистка была вовсе без макияжа.

На втором фото Тоня предстала в длинном черном платье с прозрачным низом. Она распустила волосы. В руках звезда держала сверкающую сумочку: "Невообразимо хороша".

Рядом с красоткой позировал ее муж - актер, Владимир Яглыч.

Он улыбался, обнимая любимую жену.

Фото не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, вероятно, Сумской написали много комплиментов личной переписке.

Отметим, Тоня Паперная родилась в браке с первым мужем Ольги Сумской с актером Евгением Паперным.

Родители девочки разошлись через четыре года после ее рождения.

У Антонины есть младшая сводная сестра, Анна.

Сейчас 30-летняя звезда активно строит карьеру, а также воспитывает двоих детей.

Карьера в кино у Антонины началась с эпизодической роли в фильме украинского производства "Совсем другая жизнь".

Спустя время девушка снялась в более значимой роли в мини-сериале «Время любить».

А в 2013 году Паперную пригласили на съемки драмы Валерия Тодоровского «Оттепель».

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