Актриса Антонина Паперная, старшая дочка артистки Ольги Сумской, не выдержала и пожаловалась
Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала причину своего недовольства.
Так, укутанная с ног до головы Тоня прогулялась в метель, не сдерживая эмоций. Девушка, будучи в теплом пуховике горчичного оттенка и розовой шапке, с трудом могла открыть глаза.
"Жесть, друзья, просто жесть...", - говорит на кадрах девушка, снимая разбушевавшуюся вьюгу. Снег толстым слоем укрыл все вокруг и продолжал идти.
"Уважаемая весна, ты ли это? Меняем поведение, нас всех это не устраивает", - обратилась строгая Паперная к погоде.
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Напомним, Тоня получила образование в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусства в Москве. Сейчас она продолжает жить в России вместе со своим гражданским мужем, актером Владимиром Яглычем, и воспитывать двоих детей, трехлетнюю дочь Еву и почти годовалого сына.
Несмотря на публичность, девушка старается не афишировать свою личную жизнь, а потому редко выставляет кадры с детьми. О поле и имени второго малыша нечаянно проговорилась ее мать Сумская в одном из интервью. Мальчика назвали Даниилом.
Ранее мы рассказывали, как Паперная растрогала кадрами с сыном. Самого ребенка видно не было, а только его ручки и частично ножки. Вместо игрушек ему захотелось "поиграть" с маминым лицом. Крохотной ладошкой тот сначала пощупал мамин рот, а потом пальцем тыкнул ей в нос.
"С первым днём весны, мам!", - подписаны кадры, будто словами малыша.
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