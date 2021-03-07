"Нас всех это не устраивает"

Актриса Антонина Паперная, старшая дочка артистки Ольги Сумской, не выдержала и пожаловалась

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала причину своего недовольства.

Так, укутанная с ног до головы Тоня прогулялась в метель, не сдерживая эмоций. Девушка, будучи в теплом пуховике горчичного оттенка и розовой шапке, с трудом могла открыть глаза.

"Жесть, друзья, просто жесть...", - говорит на кадрах девушка, снимая разбушевавшуюся вьюгу. Снег толстым слоем укрыл все вокруг и продолжал идти.

"Уважаемая весна, ты ли это? Меняем поведение, нас всех это не устраивает", - обратилась строгая Паперная к погоде.

Напомним, Тоня получила образование в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусства в Москве. Сейчас она продолжает жить в России вместе со своим гражданским мужем, актером Владимиром Яглычем, и воспитывать двоих детей, трехлетнюю дочь Еву и почти годовалого сына.

Несмотря на публичность, девушка старается не афишировать свою личную жизнь, а потому редко выставляет кадры с детьми. О поле и имени второго малыша нечаянно проговорилась ее мать Сумская в одном из интервью. Мальчика назвали Даниилом.

Ранее мы рассказывали, как Паперная растрогала кадрами с сыном. Самого ребенка видно не было, а только его ручки и частично ножки. Вместо игрушек ему захотелось "поиграть" с маминым лицом. Крохотной ладошкой тот сначала пощупал мамин рот, а потом пальцем тыкнул ей в нос.

"С первым днём весны, мам!", - подписаны кадры, будто словами малыша.

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