Украиснкая актриса Ольга Сумская очаровала кадрами в платье-вышиванке рядом со своим супругом Виталием Борисюком

Известная артистка регулярно общается с поклонниками посредством соцсетей. В своем микроблоге она делится с ними не только зарисовками из своей жизни, но и публикует интересные фотографии, передает Politeka.net

Так, в разделе «сториз» «украиская Роксолана» показала кадры закулисья, на которых она позировала со своим мужем и с другими артистами, среди которых были певец Павло Зибров и украинская исполнительница Наталья Валевская.

Ольга нарядилась в роскошное длинное платье-вышиванку желтого цвета.

Особый шарм наряду придала черная вышивка, которой оснащено платье. Она украшала пышные рукава, воротник, подол юбки. Красивый узор добавлял еще большей нарядности платью.

Волосы неувядающей красотки ниспадали ровными прядями на плечи.

Фанаты не смогли обсудить внешность актрисы, так как в разделе сториз возможности комментировать нет.

Напомним, что 54-летняя Сумская покрасовалась перед зеркалом в сочном весеннем образе: "Очень насыщенный день".

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